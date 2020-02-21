Угу. Мне есть что сказать. Но в этот раз букафф будет не так много.
Письма. Слишком глубоко и слишком лично. Можно, конечно, вспомнить падающие на строевой плац жёлтые листья и чтение/написание писем родным, друзьям и любимой... но только что тут писать?
Открытки. Тяжёлая для меня тема. Когда мы начали путешествовать по России, одна наша знакомая, коллекционер "почтовых маршрутов", просила отправлять ей по одной открытке из городов, в которых мы побывали. Четыре года назад этой знакомой не стало...
Осенние праздники. Для меня, родившегося и выросшего в СССР, осенних праздников существует только два.
Второстепенный - День Конституции. 7 октября. День "Брежневской Конституции" 1977 года. Праздник был спокойным, непомпезным. День был объявлен нерабочим. А я уже тогда "в ответку" бабушке, употреблявшей религиозные термины (причем ни верующей, ни коммунисткой она не была), на память выучил статью 52.
А главный... Ну, вы уже сами догадались. Не какой-то там высосанный из пальца "день уродного единства", а 7 ноября. День Великой Октябрьской Социалистической Революции.
"День, когда мы первые на Земле стали осознанно строить неантагонистическое общество". (М.А. Королюк).
Ленинград в праздничном убранстве, демонстрация, военный парад. Несмотря на беспартийность родителей - у всех приподнятое настроение. Интересные фильмы и концерт по телевизору вечером. ...Хороший повод "отметить" для любителей "отмечать"...
И несмотря на заидеологизированость, пропаганду, трескучие лозунги и километры кумача - это был праздник. НАШпраздник. ...А не всякие хеллоуины, дни благодарения, дни уродного единства, дни обосравшихся кошек - и прочие дни святых Кондратиев.
В середине 90-х такая дека стоила примерно как половина "Жигуля". А я купил её в середине 2000-х в "скупке-барахляндии" в коробке, в пенопласте, с плёночками на царапающихся поверхностях за сумму, эквивалентную одноразовому походу в продовольственный гипер.
Можно выдохнуть. После месяца транспортных перепитий, связанных с необходимостью доставки небольшого ящика из Великого Новгорода в Питер (блин, сам давно бы съездил на "Бешеной Ласточке", но ящик весил 21 кг...), ко мне всё-таки добрался...
ТЕЛЕВИЗОР МОЕГО ДЕТСТВА.
Да-да, именно "Рекорд-67" стоял у моей бабушки в коммуналке.
...Чтобы посмотреть на такой телевизор "вживую", я специально ездил в музей в город Белая Калитва Ростовской области.
Аппарат приехал даже с инструкцией, схемой и паспортом!
И теперь возник вопрос: А ЧТО С ЭТИМ АРТЕФАКТОМ ДЕТСТВА ДЕЛАТЬ? Эйфория от осознания факта обладания прошла, теперь включаем мозги и начинаем соображать.
Аппарат, увы, нерабочий. Хотя если бы он даже и был бы рабочим, то в нынешнее время толку от него маловато: - Нет входа НЧ (видик или dvd-шник не подключить). - Нет блока ДМВ (видик по ВЧ тоже не подключить). - По обычному телевидению в нынешнюю эпоху кроме шоу педиков-говорунов больше ничего не показывают.
Значит, наверное, поступим так... Буквально недавно мне отдали "за просто так с самовывозом" небольшой телевизор "Sharp" с точно таким же размером кинескопа. Брал я его с прицелом на следующее действие:
Разберу-ка я "Рекорд" с таким умыслом, чтобы все элементы внешнего вида и крутилки-вертелки остались на месте; разберу "Sharp" (он почти пустой: кинескоп, транс и плата величиной с две ладони) - и переставлю все потроха японца в корпус от телевизора моего детства.
Доброго времени суток, уважаемые блогеры, ЖЖ-сты и просто заглядывающие!
Вышло задание номер 7 всеЖЖ-шного марафона #91деньосени, я крепко завис на работе - и не выполнил обещание написать пост вчера, 15 октября (устал сильно, уж извините...). Но раз обещание дано - выполняю его на день позже (кстати, 16 октября, если кому интересно - день рождения Андрея Романовича Чикатило...).
Итак, что же предлагает нам уважаемая paprika_andlife в этот раз? Начну с конца.
3. "Бабье лето", "Индейское лето"... второе цветение, второе дыхание, вторая жизнь... М-да... "Бабье лето". Какие бабы - такое и лето. Пожалуй, об этом писать не буду.
2. "Переход от лета к осени". Еще раз м-да-с-с-с... Конец лета 1995 года ознаменовался для меня таким ядрёно-сволочным событием, что начни я всё это описывать в ЖЖ, редкая птица долетит до середины Днепра редкие читатели смогут дочитать до конца этот излив чёрной злобы. Пожалуй, тоже мимо расчётного листка.
1. Вам вспоминается лето осенью? Ага, еще как вспоминается. Правда, тоже не совсем в положительном ключе, но в отличие от пункта номер 2, ситуёвина может быть выправлена следующим летом - и уже с другого фасада вспоминаться следующей осенью.
Но сейчас текущая осень. Сижу, вспоминаю.
Если хочешь насмешить бога - расскажи ему о своих планах.
Если хочешь нормально организовать отдых летом - начни планировать зимой.
И этой зимой мы с супругой, уже имея на руках авиа - и ж/д билеты, хостельную бронь и четкие планы на весеннее празднование моего 50-летия не "где-нибудь там", а в Сибири, стали строить планы на совместный отпуск в августе сего года.
А пункт четыре - вот тут фортуна повернулась ко мне задом и, вопреки расхожей поговорке, мне не удалось её нагнуть и отыметь. (Ничего, всё впереди. Помните заставку одной детской передачи эпохи СССР: "Но всё же мы не привыкли отступать!").
И вот именно этот летний несбывшийся план мне сейчас и вспоминается с применением шипящей ругани.
PS1: Несколько лет подряд, до начала массовой истерики по поводу несуществующего вируса, на сей базе проводился фестиваль "Совёнок-фест" по мотивам "Бесконечного лета". Само собой, было желание поехать, но... - Мой шизанутый рабочий график каждый раз делал подляну. - Неуправляемая толпа примерно в 200 взрослых людей, которые, в основном, приезжают на этот фестиваль побухать, как-то не вписывается в светлые детские пионерлагерные воспоминания. Тем более, что я не пью (и не курю).
PS2: Я умею ждать. Экскурсию в самарский бункер Сталина я "пробивал" пять лет. Экскурсию в музей-бункер РВСН под Пермью - три года.
При изучении в библиотеке подшивки газет "Телевидение. Радио" (в простонародии - "программка") за 1980 год, я наткнулся на одну любопытную аннотацию радиопередачи.
С удовольствием бы послушал. Интересно - эту шалую мамашу "бичевали" с привлечением морального кодекса строителя комунизма, или в цивилизованной форме приводили аргументы "за" и "против"?
И, вообще, аналогично любопытно - как позиционировался этот радиожурнал со странным для СССР названием? Уводили людей от поповского мракобесия - или всё-таки что-то делали для верующих, типа рассказов о религиозных праздниках и обрядах?
Увы, на работе особо посты не попишешь. А вот сегодня как раз отоспался после суток - и решил выполнить данное в предыдущем посту обещание. А обещал я... написать вторую часть шестого задания марафона #91деньосени - и чтобы это было не "кое-что", а "ЧТО НАДО!".
Что ж, поехали.
КАКАО.
Как я уже писал - какао я тоже не люблю. Ну не привлекает меня его вкус. Конечно, многие сейчас скажут: "Ты просто не умеешь его готовить!" - и, наверное, будут правы. Поэтому в качестве поста я приведу одну жирную цитату из книги Михаила Александровича Королюка "Спасти СССР. Инфильтрация". Аккурат в этой цитате описывается рецепт приготовления КАКАО С ЖЕЛТКОМ.
Сразу же скажу, что ничего подобного я делать не пробовал.