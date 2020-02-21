Можно выдохнуть.После месяца транспортных перепитий, связанных с необходимостью доставки небольшого ящика из Великого Новгорода в Питер (блин, сам давно бы съездил на "Бешеной Ласточке", но ящик весил 21 кг...), ко мне всё-таки добрался...Да-да, именно "Рекорд-67" стоял у моей бабушки в коммуналке....Чтобы посмотреть на такой телевизор "вживую", я специально ездил в музей в город Белая Калитва Ростовской области.Аппарат приехал даже с инструкцией, схемой и паспортом!И теперь возник вопрос:Эйфория от осознания факта обладания прошла, теперь включаем мозги и начинаем соображать.Аппарат, увы, нерабочий.Хотя если бы он даже и был бы рабочим, то в нынешнее время толку от него маловато:- Нет входа НЧ (видик или dvd-шник не подключить).- Нет блока ДМВ (видик по ВЧ тоже не подключить).- По обычному телевидению в нынешнюю эпоху кроме шоу педиков-говорунов больше ничего не показывают.Значит, наверное, поступим так...Буквально недавно мне отдали "за просто так с самовывозом" небольшой телевизор "Sharp" с точно таким же размером кинескопа. Брал я его с прицелом на следующее действие:Разберу-ка я "Рекорд" с таким умыслом, чтобы все элементы внешнего вида и крутилки-вертелки остались на месте; разберу "Sharp" (он почти пустой: кинескоп, транс и плата величиной с две ладони) -и переставлю все потроха японца в корпус от телевизора моего детства.Что ж, пожелайте мне удачи!